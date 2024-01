Durante questo gennaio, laavrebbe avuto l'opportunità di acquisire a costi contenuti centrocampisti di calibro internazionale come. Tuttavia, alla fine ha deciso di non procedere con tali acquisti. Senza impegni nelle coppe europee e con una sola partita da disputare ogni settimana, allungare la rosa avrebbe potuto comportare il rischio di creare tensioni all'interno del gruppo, turbando la serenità di una squadra che si è unita magicamente in nome di un obiettivo comune.Questa coesione ha portato risultati sorprendenti, superiori alle aspettative e forse anche alle potenzialità della squadra. Pertanto, l'unità è considerata un valore aggiunto, e non era certo garantito che l'arrivo di un nuovo giocatore, magari in prestito, avrebbe potuto contribuire a mantenere tale armonia. Ne scrive Repubblica.