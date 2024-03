La posizione della Juventus sulla Supercoppa



Chi prenderà la decisione?

L'assemblea della Lega Serie A prevista per il 29 marzo rappresenta un momento cruciale per la definizione del formato della prossima Supercoppa italiana. Come riportato da Repubblica, è certo che l'evento si svolgerà nuovamente in Arabia Saudita, come stabilito dal contratto in essere.La posizione delle due squadre di vertice,, è significativa: entrambe preferirebbero una. Tuttavia, la partecipazione della Juventus dipende dalla vittoria della Coppa Italia, il che potrebbe rappresentare un ostacolo considerando anche gli impegni futuri del club, come il Mondiale per club del 2025.D'altra parte, l'opzione della final four sarebbe più favorevole per i club di medio-bassa classifica, poiché offrirebbe loro la possibilità di partecipare e beneficiare dei proventi finanziari generati dall'evento. Questo formato porterebbe nella casse della Lega Serie A un totale di 23 milioni di euro, con una piccola parte destinata anche ai club partecipanti.La decisione finale sarà presa durante l'assemblea, e sarà interessante vedere quale delle due proposte otterrà il maggior sostegno. Questa scelta avrà un impatto non solo sull'organizzazione della Supercoppa, ma anche sulle strategie e sulle prospettive finanziarie dei club coinvolti.