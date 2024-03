Juventus, clima di nervosismo: il gesto tra Locatelli e Chiesa

"La Juventus sta perdendo molte cose e il secondo posto, fin qui lasciato soltanto per qualche apparizione al primo, non è di certo la più importante per quanto la più eclatante e simbolica, perché contrassegna uno smottamento inesorabile e neanche troppo lento", scrive Repubblica dopo il pareggio dei bianconeri contro l'Atalanta.La sensazione è che questa Juve al rilento sia più vera, cioè più fedele ai valori che può esprimere, rispetto a quella dei primi 5 mesi, si legge. Non si può però non notare comequando tutti gli concessero le attenuanti del destabilizzante andirivieni delle penalizzazioni (e del ribaltone societario che mozzò in due la stagione) e delle fatiche europee, perché in Europa League arrivò fino alla semifinale.C'è poi il discorso legato ai tifosi, che si sono divisi. Lo Stadium, con l’eccezione della curva che ha contestato i contestatori, ha fischiato presto e molto, favorendoin avvio di ripresa infatti, riferisce Repubblica, Chiesa ha mandato a stendere Locatelli per un passaggio sbagliato e quello ha ricambiato l’invito.