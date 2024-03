"Circola un video in rete, carpito dalle telecamere di Dazn, in cui Cambiaso esprime con una smorfia eloquente il momento della Juventus.". E' quanto sentenzia Repubblica, che affronta il tema Juventus e delinea i tratti della crisi. Dando la parola anche ai numeri: "Effettivamente solo tre squadre hanno fatto peggio dei bianconeri dal weekend del 27-28 gennaio: sette punti in nove incontri di Serie A per la squadra di Allegri, peggio di lei solo Salernitana (due), Frosinone (tre) e Sassuolo (quattro). Con questa media qualsiasi squadra faticherebbe a salvarsi, figurarsi a tenere il passo di chi sogna il prestigio e i milioni della nuova Champions".