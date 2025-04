Repubblica - Juventus al solito punto di partenza: è la profezia di Allegri

AFP or licensors

"In alta quota c'è solamente il Parma, perché Mateo Pellegrino, uno dei tanti figli d'arte in campo, s'innalza a due metri e 11 per inzuccare il cross di Valeri (ma a Kelly, alto 1.90, sarebbe bastato un saltino per evitarlo), castigare la Juve , regalare a Chivu la prima vittoria dopo cinque pareggi (aveva vinto unicamente all'esordio, due mesi fa) e ai suoi mezza salvezza". Inizia così l'analisi dell'edizione odierna de La Repubblica sul match di ieri sera allo stadio Tardini , da cui la squadra di Igor Tudor è uscita con le ossa rotte.

L'analisi di Repubblica su Parma-Juventus

"La Juve invece vola basso, è il decimo goal che prende di testa in campionato ma sono anche di più le partite giocate così, senza capo né coda, con la confusione come unico elemento di coerenza: molti s'erano illusi che con Tudor non sarebbe successo più, invece i bianconeri hanno dimostrato di somigliare, magari anche in peggio, alla grigia versione che per mesi hanno dato di sé stessi", si legge in un articolo a firma di Emanuele Gamba. "Adesso la squadra è a metà strada tra un vecchio che ha rigettato e un nuovo che si pensava avesse attecchito ma invece no: dopo analisi e ragionamenti (la sintesi: "Ci è mancata la voglia di fare goal, dagli attaccanti mi aspettavo di più"),: "Non si vince con gli schemi, con i sistemi, con le combinazioni, ma soprattutto con altre cose., nel concedere nulla se non riesci a segnare. Ci vorrebbe, come posso dirlo, più italianismo"".E ancora: "E dunque la Juve è tornata lì, al solito punto di ogni partenza, come se stesse avverando la profezia che fece: "Attenzione, il dna di un club non lo si cambia in un attimo"., perché dalla superiorità territoriale sul Parma, esercitata specialmente nella ripresa, la Juve ha ricavato appena due tiri morbidi verso Suzuki (il primo, di Kolo Muani, è arrivato dopo oltre un'ora) e neanche un'azione ben fatta, con un minimo di respiro o di pertinenza tecnica. "Ai punti non avremmo meritato di perdere" ha detto Tudor, ma cosa avrebbe fatto il Parma per non meritare di vincere? Si è difeso con ordine, ha alzato la guardia a centrocampo e ha colpito in contropiede come deve fare una squadra in lotta per la sopravvivenza e che per giunta aveva perso per infortunio due giocatori dopo dieci minuti e il terzo dopo 45': la Juve non ne è mai venuta a capo, lasciando che il diciottenne Leoni, italianissimo e italianista, giganteggiasse in difesa".Infine, una nota sui due attaccanti schierati dal primo minuto: "Ma chesia ormai con la testa altrove è un dato di fatto, come lo sono gli sconcertanti limiti tecnici di, uscito per un problemino alla coscia destra. Uno non segna da due mesi, l'altro da due e mezzo: non si tratta di un periodo di magra, ma di una carenza strutturale che Tudor sta facendo fatica a mimetizzare"-





