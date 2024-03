Su Repubblica, Paolo Bertinetti fa un'analisi della Juventus prima del match contro la Lazio, soffermandosi sull'attacco: "Kean magari riuscirà a segnare. A fianco ci sarà Chiesa, in attesa di risorgere (il momento è propizio), che per fortuna nella pausa utile alla Figc non si è infortunato. E Yildiz? Nella Nazionale turca ha giocato da centravanti. Ci sarà lui invece di Kean? O gli subentrerà? Oppure subentrerà a Chiesa? Tutti e tre insieme purtroppo no, Allegri non si fida: lo farebbe soltanto, come è successo, nel malaugurato caso di situazione disperata.Ma quelli sono in difesa! Beh, non si può avere tutto. Quindi, difesa blindata