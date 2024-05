Juventus, la rabbia di Allegri nel post partita

Apre così Repubblica, che analizza la lunga notte di Max Allegri e la coda infinita di polemiche che ha generato. La rabbia, l’arbitro Maresca che gli mostra il cartellino rosso quando il recupero sta già finendo., la Juve che torna a vincere un trofeo tre anni dopo l’ultima volta e Max che esplode. Come - si legge - se i suoi nervi non reggessero più la tensione di quel finale incandescente, dopo aver tollerato tutto quello che un uomo può legittimamente sopportare. Si avvicina al quarto uomo Mariani e gli urla qualcosa, poi si volta verso la tribuna e si toglie tutto, la cravatta e parte della camicia, urlando: «Dov’è Rocchi?». Poi in tv torna, ma calmo. Finita qui?E mai come stavolta sembra il manifesto di una gestione, di un’epoca. Perché proprio alla fine di un triennio triste, scandito da critiche più feroci delle delusioni che la squadra collezionava, è arrivata una gioia". E, infine, quando la squadra solleva la coppa Allegri è di nuovo lì, la cravatta perfettamente annodata, una giacca stirata addosso. Allontana con gesti plateali Giuntoli, sorride mentre i giocatori lo fanno volare due, tre volte. È stato l’epilogo di una stagione in cui ha dovuto dividere l’appartamento col fantasma di Thiago Motta, erede designato e desiderato. Di una stagione che si chiude con un po' veleno, ma anche con la gioia di un trofeo. Prima di dirsi addio.