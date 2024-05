"Il buio di Allegri è la sua solitudine: non sempre parte l’embolo per questo, ma sentirsi soli e nudi aiuta. Lo richiamarono alla Juventus ammettendo un doppio peccato d’illusione, prima Sarri, poi Pirlo. La chimera del “bel giuoco”, i riflessi scintillanti della modernità. Ma è moderno solo chi vince. Max, scusa, ci siamo sbagliati. Facci vincere. Tu sai come si fa", scrive Maurizio Crosetti su Repubblica analizzando cosa ha portato Allegri agli ultimi episodi e in generale il trienno di Max. "Lui sapeva come si fa: in tre anni, il suo verbo è diventato un imperfetto. D’altronde, era la missione a essere cambiata. Richiamato da Andrea Agnelli, tornò che c’era, ancora per poco, Cristiano Ronaldo, lui non si oppose alla cessione inevitabile,e poi si è ritrovato a dover maneggiare i giovani, come Kean e Nicolussi Caviglia. Davvero non si è più aggiornato dopo i due anni sabbatici sul barchino a Livorno, e il ritorno dentro la casa mai lasciata? Era giusto far passare Max per un brontosauro? E tutto il tempo passato a sentirsi dire vecchio: pure nostro nonno si sarebbe incazzato nero.