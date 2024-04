L'edizione torinese de La Repubblica torna suldi sabato tra, ritenendo che sia ormai diventato "una partita normale, come qualsiasi altra". "Forse è una sfida che non c’è più. Ci ostiniamo a considerarla speciale, perché nel tempo ha saputo raccontare una grande storia di passione, l’anima non solo sportiva di una città: erano queste le radici del calcio torinese, un’epopea tra generazioni e sentimento. Ma oggi? Da troppo tempo, granata e bianconeri affrontano questa partita come se fosse uguale alle altre, e forse lo è: soltanto noi, che ancora ci crediamo, non ce ne siamo accorti. Il derby è vuoto, lo ha scavato la modernità", scrive il quotidiano, che poi tira in ballo i grandi del passato: "Se l’aldilà esiste, speriamo che Giagnoni, Radice e Mondonico avessero altro da fare., lui, invece di scappare nell’intervallo si sarà addormentato".