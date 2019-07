Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, la Juventus è pronta ad offrire 55 milioni di euro per il cartellino di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che è da tempo nel mirino dei bianconeri. Il club viola preferirebbe non cedere l'esterno che però sta spingendo per vestire la maglia della Juve già in questa stagione. Se la volontà del calciatore dovesse prevalere la Fiorentina potrebbe chiudere la sua cessione per non meno di 70 milioni di euro.



ACCORDO - In tutto questo il calciatore ha già trovato un accordo di massima con la Juventus. Come appreso da Ilbianconero.com, Chiesa ha detto si ad un'offerta da cinque milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Durante la gestione Della Valle, infatti, Chiesa era stato autorizzato a parlare con il club bianconero ma adesso Commisso ha messo tutto in stand-by. La Juve però non si arrende ed è pronta a lanciare una nuova offensiva per Chiesa.