L'edizione di oggi di Repubblica evidenzia le differenze di prestazione tra campionato e Coppa Italia. Ecco un estratto:"Sul 4-0 è invece intervenuta la magia di Yildiz, che non segna mai un gol banale: stavolta s’è inventato una sforbiciata di volo su cross di McKennie. Questa Juve, abituata alle vittorie col bilancino, deve avere una gran voglia di esagerare e una volta tanto che Allegri le ha lasciato briglie sciolte ha galoppato calcio felice, ha cercato preziosismi e divertimento, li ha trovati e avrebbe pure potuto segnare di più perché non ha rallentato mai. Il tutto senza fare fatica. Anzi, serate come questa la stanchezza la fanno passare e mettono un tarlo: e se cominciassero a giocare con questa gioia anche in campionato?".