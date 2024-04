L'edizione odierna de La Repubblica commenta così la prestazione dellacontro la, cambiata in maniera evidente tra primo e secondo tempo."Ci si è attardati a lungo sull’episodio (quello del rigore poi tolto ai bianconeri dal Var, ndr) perché la partita aveva beccheggiato in una, specialmente tecnica." si legge nell'articolo a firma di Emanuele Gamba. "Di rado si sono visti tre passaggi di fila. Per tutto il primo tempo c’è stato un unico tiro in porta, didascalico, di Rabiot [...]., tant’è che i bianconeri hanno delegato quasi tutto a(volitivo ma confuso) e, paradossalmente l’unico, lui così emotivo, ad affrontare le cose con il piglio della razionalità".E ancora: "Nella sua deriva. Forse la timidezza laziale ha avuto un ruolo, sta di fatto che dopo l’intervallo i bianconeri hanno ritrovato d’incanto le poche cose buone d’un tempo: niente di più del caro vecchio contropiede e dell’efficacia degli attaccanti,. Non ieri: è stato un lancio molto bello e molto intelligente diad aprire la difesa della Lazio e una nuova pagina della stagione juventina, invitando Chiesa a correre verso la porta, centrata con un destro pregevole [...]. E i fischi preventivi indirizzati ad Allegri alla lettura della formazioni e adal suo ingresso in campo (ha 323 presenze della Juve e l’unica colpa di essere invecchiato: non merita questa irriconoscenza) si sono trasformati in applausi, così come la paura in sollievo".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.