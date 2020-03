Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha raccontato ieri il 'sospetto' che circonda le stanze della Lega Calcio: "Gli juventini non vogliono vincerlo a tavolino. Gli scudetti di cartone, dicono, li lasciamo agli altri. Il sospetto, ma è qualcosa in più, è che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, abbia spinto in tutti i modi la Lega Calcio a giocare ancora un turno di serie A sperando di restare primo in classifica anche dopo Juventus- Inter, e nel caso provare a prendersi lo scudetto così. Meglio, a questo punto, i playoff, o comunque una soluzione da cercare solo in campo e non fuori. Oppure, se non sarà possibile, che lo scudetto 2019/2020 non venga assegnato. L’Italia, in questo momento, ha ben altre urgenze e priorità", le sue parole.