Juve, il favorito per sostituire Allegri

Thiago Motta - Juve, il profilo

Nelle ultime settimaneha dribblato le domande sul futuro mentre dall'altra parte, è impossibile, nel mondo Juve, non apprezza l'operato del tecnico in queste ultime due, complicate stagioni. Per la panchina bianconera, è stato accostato inevitabilmente il nome di Antoniovisto il legame tra l'allenatore e la Juve. In realtà però, riferisce Repubblica, se con Max sarà divorzio per stress bilaterale (ad un anno dalla scadenza del contratto), il favorito non sarebbe Conte.In caso di separazione a fine stagione tra la Juve e Allegri, si legge, il candidato in cima alla lista per prendere il posto èaltro tecnico molto corteggiato a livello internazionale. L'allenatore del Bologna è già considerato pronto per una big. Ha idee, personalità e il contratto in scadenza a giugno. Fattori molto apprezzati dalle società interessate, a partire dalla Juve.All'età di 41 anni, Thiago Motta è pronto al grande salto. La stagione con il Bologna è sotto gli occhi di tutti. La sua carriera da allenatore inizia con l'under 19 del Psg, dove si mette in mostra per idee innovative. Poi il percorso in Serie A. La prima avventura è con il Genoa, che però dura solo 10 partite. Successivamente, si siede sulla panchina dello Spezia, riuscendo a salvare la squadra e da settembre 2022 allena il Bologna, con cui ha una media punti di 1,59.