Il Milan è a un passo da Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, infatti, i rossoneri attendono l'arrivo dell'attaccante svedese già entro il prossimo 30 dicembre, quando riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Così da avere Ibrahimovic come grande rinforzo in attacco per la seconda parte di stagione. Pronto un contratto di 6 mesi, con una clausola di estensione legata al numero di gol realizzati.