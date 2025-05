Repubblica - Inzaghi-Juventus? Ecco cosa risulta

AFP via Getty Images

Cosa c'è di vero su Inzaghi alla Juventus

Simone Inzaghi si contenderà la Champions League contro il PSG questa sera. L'opportunità per entrare nella storia dell'Inter e riportare i nerazzurri sul tetto d'Europa dopo 15 anni. E poi? Il tecnico ha dichiarato di come parlerà con il club dopo la partita. L'intenzione sembrerebbe quella di andare avanti insieme ma non è escluso l'addio. Tra le suggestioni emerse nei giorni scorsi legate al tecnico anche quella che riguarda la Juventus. Ma Inzaghi può davvero essere uno scenario per i bianconeri?

Del nuovo allenatore della Juve ne parla l'edizione odierna della Repubblica, che si sofferma anche su Inzaghi. "Restando alla Continassa, sembrano solo voci quelle su Simone Inzaghi, impegnato questa sera in finale di Champions: il tecnico dell’Inter è tentato dal biennale da 25 milioni di euro offerto dall’Al-Hilal, squadra in cui potrebbe trovare il milanista Theo Hernandez, anche lui attratto dalle sirene arabe". Insomma, niente di concreto tra Inzaghi e la Juventus.