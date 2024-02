Inzaghi 'bestia nera' di Allegri

Allegri contro Inzaghi: le differenze

Simonee Massimilianosi sono impegnati con puntiglio per essere banali con le parole in conferenza stampa, così da tenere da parte la creatività per il campo, perché, come dice Max "sarà una partita meravigliosa". Entrambi hanno garantito una gara molto diversa rispetto a quella dell'andata, quando all'Allianz Stadium, Juventus ed Inter decisero di non farsi male accontentandosi del pareggio. Due mesi fa non era il momento della resa dei conti, adesso invece, si che il confronto diretto conterà davvero.Parola al campo quindi, dove toccherà trovare il modo di sorprendere. Inzaghi però, scrive Repubblica, potrà farlo soprattutto essendo sé stesso visto che con la naturalezza del suo gioco immutabile, è una sorta di bestia nera di Allegri, al quale ha sfilato tre finali su quattro (due supercoppe, una Coppa Italia). Nessuno ha battuto così tante volte l'Allegri juventino (sei su 18).L'allenatore dellaperò, a differenza di Inzaghi, ha delle varianti possibili e le userà schierando dall'inizio Kenan Yildiz, con Federico Chiesa in panchina. Il limite del tecnico nerazzurro è che in panchina non ha colpi d'ala ma rimpiazzi, nessuna vera variante. Allegri può invece presentare due Juve diverse. E sorprendere. Intanto, a parole, hanno oramai rinunciato a sorprendersi, se non altro, perchè Inzaghi non ha mai replicato alle punture di spillo del collega.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.