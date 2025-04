Repubblica - Inter-Roma, De Laurentiis era pronto ad azioni legali: il retroscena

Getty Images

Dopo una giornata di discussioni e confusione, in serata ieri è stato deciso di far disputare Inter-Roma domenica alla 15. Il match come Como-Genoa e Lazio-Parma era una delle tre partite di Serie A spostata per i funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato. Attorno a Inter-Roma però c'è stato molto caos con scenari cambiati in corsa e all'ultimo.Come ricostruito da La Repubblica,Da lì, ore di colloqui e pressioni tra club e con la politica. Per tutto il giorno era stata valutata e scartata qualsiasi soluzione. L’Inter voleva evitare di affrontare mercoledì il Barcellona nella semifinale di Champions con un giorno in meno di riposo (i catalani sfideranno sabato sera il Real nella finale di Copa del Rey).

La società tifava per rinviare l’incontro con la Roma a data futura: l’unica data libera era il 21 maggio (o il 14 maggio se l'Inter non dovesse accedere alla finale di Coppa Italia), tra penultima e ultima giornata di campionato. Ma a questa soluzione – secondo quanto riportato dal quotidiano – erano contrari sia i giallorossi che il Napoli. I