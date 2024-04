Negli ultimi giorni si era riparlato con insistenza di possibili acquirenti Arabi per l'Inter. Ne parla Repubblica che riferisce come il fondo sovrano Saudita Pif abbbia deciso di non partecipare all'operazione proposta da una ricca famiglia del regno. "Non bancabile, Pif ha bollato la possibilità di acquistare l’Inter, rifiutando di partecipare all’operazione proposta da una ricca famiglia del regno". E' questo il dettaglio raccontato da Repubblica. Il fondo arabo ha deciso di non partecipare all'operazione per l'eventuale acquisizione dell'Inter. Da qui, il tentativo da parte della stessa famiglia di radunare una cordata di investitori per acquistare il club. Questo il retroscena sull’interesse arabo di acquisire la società di viale della Liberazione".