Steven Zhang, presidente dell'Inter, non mette piede in Italia da Giugno 2023. Il suo auspicio è di tornare per festeggiare lo scudetto. Per i tifosi resta un mistero la ragione di un'assenza così lunga. Non per i dirigenti nerazzurri, che lo sentono tutti i giorni. Lavora da Nanchino per mettere in sicurezza tanto Suning.com quanto l'Inter, riferisce Repubblica.caricato sulla società lussemburghese attraverso cui la famiglia Zhang controlla la maggioranza del club. Come garanzia, il maxi fondo statunitense ha in pegno le azioni dell'Inter. Da settimane è in corso una trattativa fra Zhang e Oaktree per posticipare di almeno un anno ancora la restituzione degli importi, con tassi d'interesse aggiornati al rialzo.La prima: il proprietario dell'Inter potrebbe rimborsare il creditore trovando i soldi altrove. La seconda ipotesi è che Oaktree entri nella gestione dell'Inter. Questo scenario si potrebbe realizzare o per insolvenza di Zhang — e sarebbe— o come effetto di un accordo fra le parti. Di certo, la definizione della situazione si avrà a breve. Per l'inizio di aprile si avrà una soluzione. Ci sarebbe poi la possibilità teorica che il club sia venduto a breve, ma nessuno ha fatto una due diligence sulla società negli ultimi tre anni.Tutti gli scenari prevedono che resti al suo posto. Una situazione analoga a quella del Monza, dove chi comprerà la società brianzola lo farà a condizione che Adiano Galliani resti in carica, come garante della transizione e della continuità del progetto sportivo. L'ad dell'area sport interista a novembre ha rinnovato il suo contratto col club fino al 2027, insieme al resto della dirigenza.L'Inter ha ridotto anno dopo anno il rosso di bilancio ma l'ultimo esercizio, al 30 giugno 2023, lo ha comunque chiuso in perdita di 85,5 milioni. Si è ancora lontani dal pareggio. A fronte di 425,5 milioni di fatturato, nella stagione terminata con la finale di Champions a Istanbul l'Inter ha sostenuto costi per 465.