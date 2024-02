In un'approfondita analisi tattica, questa mattina Repubblica affronta il tema dei cambi in corso alle partite da parte dipreferisce alternare gli esterni, mentregli attaccanti. Mentre le sostituzioni tattiche di Inzaghi nella fascia sembrano prioritariamente legate alla freschezza dei giocatori, quelle di Allegri indicano la volontà di affrontare in modo strategico le diverse fasi della partita, considerando le diverse caratteristiche delle cinque punte a disposizione.Fino a qualche stagione fa, Inzaghi veniva criticato per sostituire principalmente i giocatori ammoniti, mentre Allegri incontrava difficoltà nell'adattarsi al sistema delle cinque sostituzioni, appreso in ritardo rispetto ai suoi colleghi. Oggi, entrambi sembrano essere esempi positivi e innovativi nel loro approccio alla gestione delle staffette in campo.