Inter-Verona, Rocchi: presa la decisione per Nasca

come già è successo in passato solo che stavolta di mezzo c'è il Var, lo strumento che avrebbe dovuto rendere irripetibile la stagione delle polemiche arbitrali ne è diventato invece il totem. Perché se a sbagliare è un uomo in mezzo a 22 giocatori, si legge su Repubblica allora l'errore lo metti in conto, ma se sbaglia l'arbitro in campo e poi altri due al monitor si dimenticano di correggerlo, allora è più difficile da accettare. "L'Inter si è proclamata campione d'Inverno vincendo con un gol al 93esimo viziato da una gomitata di Bastoni. In un campionato ridotto ad una corsa a due, dove la differenza finora l'ha fatta solo una partita, anche un sospiro assume un peso specifico devastante."Aisi guardano sconsolati da ieri. Perché l'errore, si legge, è netto, indifendibile. E soprattutto è il secondo in 8 giorni a favore della capolista: prima la spinta di Bisseck a Strootman nell'1-1 con il Genoa. Ora questa rete nata da una gomitata. Potremmo dire che in una settimana due errori arbitrali hanno fruttato tre punti in più in classifica. I due episodi spostano, cambiano l'umore di una squadra e la sua percezione, all'interno e all'esterno.Ma quale decisione prenderà adesso Rocchi? Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport,è "recidivo". In pratica: è tutto l'anno che inciampa... spesso. Per questo verrà probabilmente mandato in B per un turno, forse due. Il silenzio colpevole in Inter-Verona costerà ad uno dei Var Pro della Can un passo indietro: troppo evidente – con la revisione che sarebbe dovuta andare in onda – quella sbracciata a gomito piegato di Bastoni ai danni di Duda poco prima del gol realizzato da Frattesi. Un gol da annullare. All'ottava, Nasca segue Empoli-Udinese, alla nona Torino-Inter, alla decima Juventus-Verona con due gol annullati, la "scena" di Faraoni, la manata di Gatti non sanzionata. All'undicesima, quindi dopo una giornata non facile, Nasca va in Serie B per Pisa-Como (4 novembre, Var). Dalla dodicesima a ieri, è Avar in Lecce-Milan, alla tredicesima fa da Avar in Salernitana-Lazio e da Var in Empoli-Sassuolo, quindi sempre da responsabile-video in Lecce-Bologna, Cagliari-Sassuolo, Atalanta-Salernitana, Empoli-Lazio, Fiorentina-Torino e ieri Inter-Verona con l'esplosione di rabbia dell'Hellas. Dalla prossima, il suo girone di ritorno probabilmente ripartirà dalla Serie B: uno Stop&Go più che uno stop vero e proprio .L'arbitro di Inter-Verona è stato non-impeccabile ma meno colpevole di Nasca: dire che verrà fermato è troppo, magari entrerà nella turnazione che Rocchi fa sempre ad ogni giornata, per turnover appunto o infortuni.