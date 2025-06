Repubblica - Il retroscena: Buffon ha detto no a Mourinho in Nazionale

Adidas spingeva per Mourinho

José Mourinho sulla panchina della Nazionale italiana: non è stata solo una fantasia mediatica. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ipotesi è stata realmente presa in considerazione dalla FIGC, subito dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Il nome dello Special One è stato sul tavolo della Federazione per diverse ore, prima della decisione definitiva su Rino Gattuso.A sostenere con forza la candidatura di Mourinho era Adidas, sponsor tecnico della Nazionale dal 2023, che ha investito una cifra significativa nel progetto azzurro. La multinazionale tedesca avrebbe visto in Mourinho una figura di enorme impatto mediatico, ideale per valorizzare il marchio anche in vista del Mondiale 2026, che l’Italia non può permettersi di mancare di nuovo. Adidas, secondo Repubblica, era addirittura pronta a contribuire economicamente all’ingaggio dello Special One.

I due ostacoli: Fenerbahçe e Buffon

L’accordo, però, non è mai decollato per due motivi fondamentali. Il primo è legato al Fenerbahçe, attuale club di Mourinho, che avrebbe richiesto una penale milionaria per liberare il tecnico. Il secondo ostacolo è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, il quale ha spinto con decisione per una figura legata alla storia dell’Italia campione del mondo 2006.Buffon ha voluto fortemente Rino Gattuso, considerato il profilo ideale per rilanciare un progetto tecnico e identitario tutto italiano. E alla fine, la scelta della FIGC ha seguito proprio questa direzione.