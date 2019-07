Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire, certamente lontano dall'Inter, che ha già ufficialmente dichiarato di volerlo cedere sul mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'attaccante argentino avrebbe chiesto una consulenza a un nuovo agente, rispetto all'attuale rappresentato dalla moglie Wanda Nara, per capire come gestire il suo caso in estate. Lo stesso avrebbe fatto il club nerazzurro, che vuole evitare una cessione low cost.