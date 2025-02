Repubblica - 'I contatti tra i calciatori dell'Inter e il boss dei parcheggi: posti auto per biglietti e saluti gratis'

Getty Images

Le curve disono state al centro dell'attenzione negli ultimi mesi per l'indagine portata avanti dalla Procura di Milano. La Procura Figc invece è a un passo dalla chiusura dell’inchiesta: a breve termineranno gli interrogatori. Repubblica nell'edizione odierna però approfondisce un altro caso che riguarda l'ambiente nerazzurro, ovvero54enne originario di Taurianova, che come si legge sul quotidiano, era legato all'’ndrangheta ed era stato arrestato a fine settembre insieme ai vertici delle due curve nella maxi-operazione della Dda milanese.

Repubblica - Inter, il caso parcheggi: i contatti tra i tesserati e Caminiti

Il figlio di Inzaghi: "Ci sei sempre stato"

Calhanoglu, Frattesi, Barella e Bastoni: le intercettazioni

Adesso l’analisi del suo cellulare, restituisce l’intera galassia delle relazioni di Caminiti nel mondo del calcio. E la permeabilità di quest’ultimo alla malavita organizzata, scrive Repubblica. I, magari in cambio di biglietti, una maglia, una foto o un video di auguri.Tra le intercettazioni ci sono quelle del figlio dell’allenatore dell’Inter,. "Ci sei sempre stato accanto - gli scrive il figlio del tecnico - cercherò sempre di farti un favore… io e mio padre”, le parole di Tommaso Inzaghi a Caminiti dopo avergli trovato un biglietto per Inter-Lazio del maggio 2024, a quei tempi introvabile. Ma non solo perché ci sono stati contatti tra il pregiudicato e molti calciatori nerazzurri.Conad esempio, riporta il giornale, è un continuo scambio di abbracci, di “frate”, di “bro” e cuoricini.i lo contatta invece si per il posto auto della mamma, in arrivo a San Siro, in cambio di una casacca: “La firmo x te? Grande Pinù, la maglia è tua”. E lo stesso succede con Alessandro Bastoni: "Te la lascio stasera", insieme a dei video di saluti. Per il padre del difensore invece ecco “3 braccialetti per hospitality”. “Se ci sono i vigili - gli suggerisce Caminiti - gli fai vedere questo e sei a posto”, con allegato pass. Caminiti si occupa poi di trovare un posto auto anche per il cugino di"Poi viene via con me, se no devo uscire, fermarmi in mezzo alla gente, prenderlo, capito?", la spiegazione del centrocampista mentre per un cognato: “Stasera ti darò quella cosa che ti ho promesso”, riferisce Barella.Oltre ai contatti con i calciatori,r come il responsabile della sicurezzaClaudio Sala, l’addetto alla sicurezza del Meazza Paolo Bordogna, l’ex capo della comunicazione Matteo Pedinotti.