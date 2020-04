Direttamente da La Repubblica, quest’oggi, arrivano nuovi dettagli importanti sulla questione aperta ieri da Sky Sport a proposito di Gonzalo Higuain: il Pipita non vorrebbe tornare subito in Italia, la Juventus attende comunicazioni ma la situazione è molto delicata. Ecco tutti i passaggi e i risvolti di una vicenda molto particolare. ​Come spiega Repubblica, Gonzalo “starebbe meditando di non tornare adesso, ma vorrebbe estendere la cosa a lungo, eventualità che per altro era stata ventilata già quando era partito nottetempo, quasi di soppiatto, per raggiungere Buenos Aires con una peripezia di voli di linea e privati. Da un lato, sarebbe molto preoccupato dalle dimensioni italiane dell’epidemia, che invece in Argentina morde molto meno. E la ha mamma malata proprio a casa sua. Dall’altro, il suo rapporto con la Juventus è oramai ai minimi termini, questa è la verità”.