Secondo quanto riporta Repubblica.it, il sogno Pep Guardiola potrebbe trasformarsi in realtà per la Juventus ed i suoi tifosi. I bianconeri continuano a lavorare sottotraccia consapevoli che una sanzione della Uefa ai danni del Manchester City potrebbe cambiare il destino del tecnico catalano che pochi giorni fa ha comunque ribadito la volontà di voler restare nel suo attuale club. Le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni a Nyon e che potrebbero impedire al City di giocare la prossima edizione della Champions, cambierebbero però il futuro di Guardiola. "Le voci non sono infondate", scrive Repubblica. Ora non resta altro che aspettare.