Un risultato ancora deludente per laieri contro il Genoa. L'edizione odierna de La Repubblica, nonostante le dichiarazioni di facciata della Juventus, ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano. Viene infatti spontaneo chiedersi se Cristianosia ancora convinto che Max sia l'uomo ideale per guidare la Vecchia Signora ancora. Viene il dubbio che Giuntoli pensi che Allegri non abbia più il controllo sella squadra, in queste condizioni non si potrebbe proseguire. Inoltre, le discussioni televisive rischiano di sporcare l'immagine della Juventus e sarebbero infatti poco gradite.