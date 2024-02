Le ultime sul futuro di Chiesa

La domanda è sorta più volte, se si pensa alla (non) collocazione dell'azzurro classe 1997 neldi Massimiliano. Secondo La Repubblica, l'evidenza è che al di là dei frequenti acciacchi fisici l'ex Fiorentina non sia compatibile con questo sistema di gioco. O meglio, che il talento cristallino di Kenancostringa lui a stare tanto in panchina, anziché il tecnico a studiare uno schieramento dove ai lati di Dusangiochino entrambe le punte esterne. A Verona è successo per soli nove minuti."Il modo in cui il cambio di modulo verrà perseguito da qui a fine stagione ci dirà quanto Allegri tenga a restare alla Juve il prossimo anno", scrive il quotidiano. "A meno che il club non abbia già deciso di vendere Chiesa. Di certo un altro anno così per lui è impensabile". L'esterno, come noto, si sta avvicinando alla scadenza di contratto fissata nel 2025. I discorsi per il possibile, quindi, si concentreranno anche su questo aspetto, sempre più urgente e centrale. Il resto potrebbe venire di conseguenza.