6









Ha fatto molto discutere la decisione di John Elkann, neo presidente del Gruppo Gedi di licenziare il direttore de La Repubblica Carlo Verdelli. Non solo per il momento storico del paese ma pure quello personale del giornalista, più volte minacciato di morte da estremisti di destra. Secondo quanto scrive La Verità tra i motivi del licenziamento ci sono anche la Juve e Calciopoli.



I MOTIVI - La prima motivazione sarebbe la linea strong del quotidiano, non nei canoni editoriali di Elkann, più incline a campagne mediatiche meno strillate. Ma anche il passato di Verdelli non l'ha aiutato a mantenere il ruolo di direttore de La Repubblica. “Verdelli era il direttore di quella Gazzetta dello Sport che sollevò e cavalcò il caso Calciopoli nel 2006- si legge - anno della vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio che garantì al quotidiano sportivo il record di copie, 2 milioni nel giorno successivo al successo e che portò alla retrocessione in B della Juventus di proprietà degli Agnelli-Elkann”.