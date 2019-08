Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da definire e sono ore caldissime per l'argentino e per il suo agente, Jorge Antun. Dopo essere approdato in Inghilterra per i colloqui con il Manchester United, con cui al momento non sembra esserci ancora un accordo per il futuro, il procuratore è tornato a Torino, secondo quanto riportato da La Repubblica, per parlare con la Joya e progettare insieme le prossime mosse. Intanto, lunedì è il giorno delle visite al J-Medical e del rientro per allenarsi con la Juventus agli ordini di Maurizio Sarri.