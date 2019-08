"Ciao Mauro, sono Paulo. Come si sta a Milano?". Non servono i cognomi per capire i protagonisti. Paulo Dybala chiama Mauro Icardi e comincia a sondare il terreno per quella che potrebbe essere la sua nuova vita milanese. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe stato un contatto, tutto argentino, tra i due giocatori. Entrambi in partenza, seppure i rapporti con le rispettive società siano differenti, pare proprio che a domanda, Icardi abbia risposto "E a Torino?". INTRECCI - Il futuro di Dybala con la maglia bianconera non sembra più così certo, anzi. L'avanzare della trattativa per Lukaku ha messo l'argentino alla porta, anche controvoglia, e così, ora che i Red Devils si sono defilati, ritorna prepotentemente l'Inter. Lo scambio tra Juventus e Inter potrebbe essere un toccasana anche al bilancio, con due plusvalenze che entrambe le squadre metterebbero volentieri in cassa. Meno volentieri, invece, potrebbe essere il favore che, sia l'una che l'altra, farebbero con queste cessioni: l'Inter insegue ancora il sogno prima punta, ma qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per la Joya, Conte sarebbe felice di accogliere - accanto a Dzeko, sperano i nerazzurri - il talento di Dybala. La Juventus, dal canto suo, potrebbe risolvere il problema centravanti con Icardi, sebbene la pista che porta a Lukaku non sia completamente morta. Anzi, tutto dipende proprio da Dybala.