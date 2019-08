Paulo Dybala sarebbe ben contento di trasferirsi al Paris Saint-Germain, nel caso in cui la Juventus confermasse la sua volontà di cederlo entro il prossimo 2 settembre, data della chiusura di questo mercato estivo. Il PSG, però, sembra avere altri piani per il futuro del proprio attacco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il club francese vorrebbe inserire Ousmane Dembelé nella trattativa per la cessione di Neymar al Barcellona. Il talento blaugrana è la prima scelta di Thomas Tuchel per rinforzare il reparto, in caso di addio del brasiliano.