Repubblica - Dopo Juventus-Lecce è stato Giuntoli a parlare alla squadra: 'Prossima volta tocca a te', il retroscena

Il rapporto tra Tudor e la squadra

I tempi in cui si parlava di rotture, spaccature tra giocatori e allenatore, rapporti molto meno stretti tra dirigenza e tecnico sembrano un lontano ricordo anche se in realtà tutto ciò avveniva solo poche settimane fa. Igor Tudor nelle prime battute dell'esperienza da allenatore della Juventus è stato bravissimo proprio in questo.facendosi aiutare dai sette punti in tre partite che hanno facilitato a ritrovare l'armonia e l'unità di intenti tra tutte le parti.

Il retroscena dopo Juventus-Lecce: è stato Giuntoli a parlare

Alla squadra, riferisce Repubblica, i metodi del croato stanno piacendo, anche perché, si legge, "i: continua a rimanere uno molto diretto nei rapporti e che le cose le dice in faccia senza troppi giri di parole, mae spianare certe ruvidezze caratteriali e anche lessicali. Tudor d'altronde, "aveva la fama di sergente di ferro, ma in queste settimane si è addolcito, ha usato la carota più spesso del bastoneo, si è intenerito un po’ e usa in maniera molto fisica il linguaggio del corpo, distribuendo pacche e abbracci".Aspetti che marcano la differenza con il recente passato e soprattutto entrano nelle valutazioni del club quando dovrà scegliere chi sarà il prossimo allenatore. Questo infatti, è un aspetto sta piacendo alla società e nel frattempo, aggiunge il quotidiano,senza quello steccato tra la squadra e l’area tecnica che invece Thiago aveva voluto alzare, perché quello era il suo metodo.A dimostrazione dell'intesa che c'è tra Giuntoli e Tudor, Repubblica svela un retroscena su quanto successo subito dopo Juventus-Lecce negli spogliatoi."La prossima volta tocca a te" si sono strizzati l’occhio dirigente e allenatore, scrive il quotidiano. La squadra ha percepito quell’unità, su cui Igor può far leva per meritare la conferma.