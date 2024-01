Calciomercato Juventus: arriva la decisione di Allegri



Calciomercato Juve: arriva un esterno?

Domenica prossima a San Siro,faranno il loro ritorno, mentre contro l’Inter la Juventus dovrà fare a meno di, squalificato., pur essendo infortunato, passerà questa settimana all'Atletico Madrid, dove oggi si sottoporrà alle visite mediche.si trova quindi a gestire la situazione con una rosa ridotta, ma non percepisce carenze: i 21 giocatori attuali (oltre a, ancora in convalescenza) gli sembrano più che sufficienti, tanto che non desidera aggiungerne altri per evitare squilibri interni.Nonostante i suggerimenti dei dirigenti di prendere un"in caso di emergenza", Allegri è fiducioso nel trovare sempre undici giocatori validi da schierare.Nel corso di questo gennaio, la bavrebbe potuto acquisire a costi ragionevoli centrocampisti di livello internazionale come Henderson . Con la mancanza di competizioni europee e una sola partita da giocare ogni settimana, allungare la rosa avrebbe potuto creare tensioni nel gruppo, compromettendo la coesione che ha portato a risultati sorprendenti.L'unità del gruppo è considerata un valore aggiunto, e Allegri dubita che l'arrivo di un giocatore in prestito avrebbe potuto contribuire allo stesso modo.Le squalifiche dirappresentano una perdita tecnica evidente, ma Allegri ha valutato la possibilità di aggiungere una mezzala pronta all'uso, in grado di garantire gol e rappresentare un investimento per il futuro.Tuttavia, non è interessato ad ingaggiare un centrocampista estraneo che richiederebbe tempo per adattarsi, preferendo mantenere l'equilibrio attuale.è stato considerato all'altezza per completare il gruppo come vice, mentrepossono essere utilizzati come mezze ali.In caso di necessità, Danilo può essere impiegato come centrocampista, e l'under 23 potrebbe fornire ulteriori opzioni, come dimostrato dal concedere tre spezzoni a Nonge.