. Un po' per la classifica, visto che i rossoblù sono a cinque punti dalla squadra di Allegri e c'è ancora lo scontro diretto da giocare in terra emiliana. E poi ovviamente in chiave mercato. Dall'allenatore ai "big", sono tutti nella lista della Juventus per l'estate. Come racconta Repubblica però, mentre il mercato descrive Thiago Motta, Zirkzee, Ferguson e Calafiori con la valigia in mano, in caso di Champions Saputo non dispera di convincere l’intero gruppo a restare un altro anno. Giocarsela a Bologna avrebbe molto più gusto. Per quanto riguarda il tecnico e le voci sulla Juve, ieri abbiamo raccontato gli ultimi aggiornamenti.