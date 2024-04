Questa sera sarà un momento cruciale per la, in cui si verificherà se la vittoria convincente contro la Lazio rappresenta un vero punto di svolta dopo due mesi di incertezze e risultati deludenti. Mentre i sintomi della crisi sono evidenti, le cause rimangono oscure poiché né Allegri né i giocatori hanno offerto spiegazioni approfondite. La partita di stasera offrirà un'opportunità per valutare se la squadra è riuscita a superare definitivamente questo periodo difficile o se ci sono ancora problemi sottostanti da affrontare. Gli occhi di tutti saranno puntati sulle prestazioni della Juventus, che dovrà dimostrare di essere tornata in forma e determinata a raggiungere i propri obiettivi. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.