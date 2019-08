Non è soltanto una questione di plusvalenze. Come racconta La Repubblica questa mattina, infatti, sarebbe stato Cristiano Ronaldo a chiedere Romelu Lukaku alla Juventus, che ha così portato avanti lo scambio con il Manchester United. Secondo il quotidiano, infatti, Paulo Dybala ha dimostrato nella scorsa stagione di non trovarsi al meglio in un attacco a tre insieme a CR7, motivo per cui la Joya sarebbe finita sul mercato in questa estate. Ronaldo, insomma, sarebbe felice dell'arrivo di Lukaku, più di un eventuale conferma di Gonzalo Higuain, con cui non ha avuto grande feeling ai tempi del Real Madrid.