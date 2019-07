La Juventus è pronta ad affidarsi a Wojciech Szczesny da titolare anche nella prossima stagione, dopo un anno d'esordio da primo portiere molto convincente. La possibilità di portare un talento come Gianluigi Donnarumma a Torino, soprattutto dopo l'addio all'Europa League del Milan per questioni di Fair Play Finanziario, è ghiotta e i bianconeri ci pensano con interesse. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mino Raiola è al lavoro per portare Donnarumma a Torino, con la Juventus che potrebbe girare Szczesny al Paris Saint-Germain, fortemente interessato al classe '99 rossonero, e Mattia Perin al Milan. Quest'ultimo sarebbe sostituito dal ritorno di Gianluigi Buffon.