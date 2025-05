Repubblica - Conte ha detto a De Laurentiis di non avere accordi con altri club

2024 Getty Images

Nel lunghissimo incontro, durato quasi quattro ore, tra, le parti sono uscite dal summit con un nulla di fatto come verdetto, quantomeno temporaneo. Conte, legato al club campione d'Italia fino al 30 giugno 2027, non è ancora sicuro di voler continuare a guidare gli Azzurri anche nella prossima stagione e così, sullo sfondo, continua a stagliarsi l'ombra della Juventus che punta, evidentemente, a riportare a Torino il tecnico salentino.Alla base, per ora, non c'è però alcun tipo di accordo, come lo stesso Conte ha voluto precisare al suo presidente nel faccia a faccia che si è svolto in terra romana. Secondo quanto riferito da Repubblica, infatti, Antonio Conte avrebbe ribadito a De Laurentiis e allo stato maggiore del club napoletano di non avere alcun tipo di accordo con altri club.

Morale della favola, la partita - ad ora - è tutta tra De Laurentiis e l'allenatore leccese: nei prossimi giorni, verosimilmente venerdì, ci sarà un nuovo faccia a faccia, probabilmente decisivo, per capire quale direzione verrà percorsa: restare a Napoli, onorando il contratto, oppure salutare la compagnia e spianare la strada che porta di nuovo, undici anni dopo, alla Juventus.