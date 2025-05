Repubblica - Conte-De Laurentiis, in settimana l'incontro: le richieste del tecnico del Napoli e cosa può succedere

La priorità assoluta, in casa, si chiama Scudetto. Il club partenopeo, a tre giornate dalla fine del campionato, è infatti in vetta alla classifica dicon tre punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia in carica. Gli azzurri, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, si apprestano ad affrontare il rush finale di un campionato che vedrà Lukaku e compagni affrontare Genoa e Cagliari in casa, con la trasferta di Parma nel mezzo.Un'altra partita davvero importante e delicata per il futuro del Napoli si potrebbe però già giocare nel corso di questa settimana. Secondo quanto riferisce Repubblica, infatti, nei prossimi giorni potrebbe tenersi il tanto atteso incontro trae la proprietà partenopea, ovviamente rappresentata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il motivo? Il futuro, ovviamente. Un futuro tutto da definire nonostante il contratto che lega l'allenatore leccese al Napoli per altre due stagioni.

Le prime crepe

Conte chiede garanzie

Conte, alla sua prima annata sportiva alla guida del Napoli, è infatti legato al club azzurro da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 ma, sempre secondo Repubblica, sarà questo atteso vertice a chiarire se il tecnico salentino avrà voglia, energie e motivazioni giuste per onorarlo fino in fondo.Poche settimane fa, Conte si era lasciato andare un'uscita pubblica che, in un certo senso, aveva fatto tremare i tifosi partenopei. "Ho capito che qui a Napoli certe cose non si possono fare", erano state le parole proferite dal tecnico, con presunto riferimento alla gestione del mercato invernale, dove il Napoli ha perso Kvaratskhelia, passato al PSG, senza tuttavia sopperire alla partenza georgiano. Ed è proprio qui che si sarebbe aperta la prima tra le parti.Ma quale sarà dunque il futuro di Conte? L'allenatore del Napoli gradirebbe rimanere all'ombra del Vesuvio, ma per farlo pretende garanzie totali, in vista di una stagione, la prossima, che vedrà il Napoli competere sul triplo fronte: campionato, Coppa Italia e Champions League. Per convincere Conte, dunque, serviranno argomenti ma soprattutto investimenti giusti. Importanti. Il summit programmato servirà anche a capire fino a quanto potrà spingersi il Napoli per scongiurare l'addio anticipato dell'uomo che sta puntando dritto alla vittoria del quarto Scudetto nella storia del club."Il tecnico ha un contratto fino al 2027 e sarà lui a decidere se onorarlo, dopo le perplessità espresse pubblicamente alcune settimane fa. Sono stati gli errori e le omissioni sul mercato invernale ad aprire una crepa nel rapporto tra il Napoli e Conte, anche se tra mille sofferenze il tecnico è riuscito lo stesso a superare ogni ostacolo. Ma adesso chiede garanzie dalla panchina per la prossima stagione"