La Juventus sta mostrando il suo lato migliore in questi giorni, sia con la rimonta contro ilche con la prestazione completa contro la: i bianconeri finalmente stanno giocando senza timore, dimostrando coraggio e audacia, e accettando il rischio di subire gol pur di segnarne.È quasi come seavesse abbandonato la sua filosofia più conservatrice, accettando di essere più audace e meno cauto, anche se questo comporta il rischio di concedere reti (cosa che comunque accade spesso da un po' di tempo). Questo avvicinamento al gioco più propositivo potrebbe essere interpretato come, proprio nel momento in cui sembra sempre più probabile che la sua esperienza alla Juventus stia per concludersi. Ne scrive Repubblica.