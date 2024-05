, il fratello dello storico capitano della Juventus Giorgio, è attualmente uno dei dirigenti della Juventus Next Gen. Stando a quanto riferisce oggi l'edizione di Genova de La Repubblica l'attuale dirigente bianconero sarebbe finito nel mirino della Sampdoria per il ruolo di direttore sportivo. Potrebbe quindi esserci una nuova carriera alle porte per Claudio, che però non è l'unico candidato al ruolo dei blucerchiati. In lista anche Rossi, Vaira, Ribalta ed Accardi. Per ora soltanto sondaggi in corso, ma la pista potrebbe infiammarsi e per Claudio potrebbe esserci un nuovo scenario nel futuro.