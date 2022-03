Dopo la federcalcio della Polonia e quella della Svezia, anche la Federazione della Repubblica Ceca si è ufficialmente esposta con un comunicato ufficiale in cui conferma che non scenderà in campo, neanche in campo neutro, nei possibili playoff di accesso ai Mondiali di Qatar 2022 che potrebbero vedere la nazionale ceca in un confronto diretto contro la Russia.



"La Commissione Esecutiva della Czech FA, lo staff e i giocatori della nazionale sono d'accordo che non sia possibile giocare contro la Russia nell'attuale situazione, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca prima possibile".