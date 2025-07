Repubblica - C'è Marotta dietro il caso Vlahovic con la Juventus?

AFP via Getty Images



Inter-Vlahovic, Marotta si muove?

Laprosegue le trattative in entrata ed in uscita ma rimane per il club il grande tema relativo aper cui si sta cercando una soluzione che possa evitare perdite importanti a livello economico e che sblocchi finalmente i nuovi colpi in attacco, soprattutto quello che riguarda Kolo Muani. Il serbo ha un contratto in scadenza tra un anno ma il rinnovo non è una possibilità. L'addio però è complicato per l'ingaggio del giocatore e la freddezza che c'è in questo momento tra le parti.

In Italia c'è il Milan che lo ha messo da tempo in lista anche se al momento non c'è una trattativa concreta tra le parti. Attenzione però anche all'Inter e alle mosse del club nerazzurro. Come riportato da Repubblica, " i sussurri di mercato dicono che ci sarebbe Marotta (che ha visto spesso l’agente di Vlahovic, Ristic) persino dietro l’ostinazione con cui Vlahovic e la Juventus non dialogano ma sono soltanto illazioni".