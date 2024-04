Un altro colpo ai conti della Juventus. Il Collegio arbitrale convocato sul contenzioso con Cristiano Ronaldo, ha condannato la Juventus a pagare al fuoriclasse portoghese arretrati per 9,8 milioni di euro. E la decisione è definitiva. Come riporta Repubblica, il lodo arbitrale fa anche riferimento all’indagine della Guardia di Finanza sui conti e a una annotazione famosa, ricordando che in quel mare di cartein cui si riferiscono preoccupazioni ed ipotesi di dilazione relative all’importo di 19 milioni”. E queste e altre conversazioni “sarebbero del tutto irrazionali se vi fosse effettivamente stata una rinuncia ai diritti di Cristiano”. Resta quindi un colpo durissimo.