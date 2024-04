Il nome per la difesa, giovane, forte e in linea con il nuovo mercato previsto dal club. Mancino di piede, bravo in costruzione e non solo, ha sempre più i tratti del prescelto in casa bianconera, con Cristiano Giuntoli che punta forte sul possibile colpo e ha già provato ad assicurarsi una posizione di favore con il Bologna per chiudere quanto prima il colpo, evitando inserimenti e problemi.La crescita di Calafiori nel Bologna di Thiago Motta, però, non è passata inosservata a tanti club, top o meno, che ora provano a sondare il terreno per portarlo alla propria corte. Tra questi c'è il Napoli, pronto a rifondare la squadra in vista della prossima stagione proprio a partire dalla difesa, reparto in cui la dirigenza ha previsto due rinforzi. Dal testa a testa per la panchina tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano (molto dipenderà dalla volontà e dalle richieste del primo) dipenderanno anche le mosse di mercato. Come scrive Repubblica,I rossoblù, infatti, vogliono prima pensare al presente e alla storica qualificazione alla Champions League possibile come non mai. Per cercare poi di accontentare le richieste dei big, per convincerli a restare. Così come succederà con il tecnico Thiago Motta, sempre vicino alla Juventus. Il club emiliano gli offrirà con ogni probabilità il rinnovo, magari con una clausola rescissoria concordata.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.