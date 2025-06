Repubblica - Bonucci entra nello staff di Gattuso

Bonucci nello staff per il Mondiale: la scelta

Il legame tra Leonardoe Gennaronon nasce oggi. Come riporta la Repubblica, già nell’estate 2018, quando entrambi erano al, il tecnico calabrese definiva Bonucci “un giocatore di grande mentalità e di talento”. Un giudizio netto, che testimonia la stima reciproca nata in quell’anno rossonero. Anche Gigi Riccio, vice di Gattuso, aveva stretto un’ottima intesa con l’ex difensore bianconero, formando un gruppo coeso destinato a ritrovarsi.Con l’avvio del progetto Figc per il Mondiale 2026, Gattuso non ha avuto dubbi: l'ex Juventus Bonucci è l’uomo giusto per entrare nello staff tecnico azzurro. Un ex capitano, con carisma ed esperienza, affiancato da figure del calibro di Buffon e dello stesso Gattuso . Una triade d’acciaio pensata per ricostruire il tanto auspicato “senso di appartenenza” alla Nazionale.

Da giocatore ad allenatore: la nuova vita di Bonucci

Una Nazionale che riparte da chi l’ha vissuta

Appeso gli scarpini al chiodo nel 2024 dopo l’esperienza al Fenerbahçe, Bonucci ha subito intrapreso la strada da allenatore. Ha completato il corso UEFA B e si appresta a iniziare il UEFA A, in soprannumero, grazie allo status di ex finalista mondiale. Parallelamente, si è impegnato nel sociale – come dimostra il recente appello per la facoltà di agraria della Tuscia – e ha partecipato alla maratona di Londra, simbolo della sua energia e determinazione.In attesa dell’annuncio ufficiale del presidente Gravina, prende forma uno staff tecnico di grande peso. Con Bonucci, Gattuso e Buffon, l’Italia punta a rinascere nel segno dell’identità e della passione. Una scommessa azzurra fondata su solide radici.