"Una partita in chiaro e highlights scelti dall’IA", l'annuncio di Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN. "Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità""Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso".PREZZO GIUSTO? - "Quello di un caffè al giorno resta un prezzo corretto: oggi la Serie A costa meno del campionato greco"."Sarebbe bello mettere una telecamera sull’arbitro: vedere la partita con gli occhi di chi deve decidere aiuterebbe a capire la complessità delle sue decisioni. Ai ragazzi piace la bodycam, che ricorda i videogame. In partita i giocatori ci hanno detto che può far perdere loro qualcosa: ad esempio un portiere può sentirsi meno sicuro nella presa, con un corpo estraneo addosso. Uno spazio in cui entrare invece è il tunnel degli spogliatoi, che al momento è precluso anche per questioni tecniche di trasmissione"."La Lega di A lo può fare, il bando prevede questa possibilità. So che se decidesse così, prima ne parleremmo. Ma più che sul numero di partite concentriamoci sul prodotto. La Serie A ha un grande potenziale e l’accordo con la Lega fino al 2029, che prevede un variabile, serve proprio a far sì che il calcio cresca. Perché, se cresce, ne guadagniamo tutti"..