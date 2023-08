La Juventus pensa al super attacco con Lukaku, Vlahovic, Chiesa e anche Milik in rosa. Di questo parla Repubblica secondo cui appunto i bianconeri stanno lavorando per la cessione di Moise Kean che potrebbe partire per le stesse cifre che servono per arrivare all'attaccante belga, ovvero 35-40 milioni di euro. Se l'operazione andasse in porto, a quel punto la Juve sarebbe da considerare la favorita per lo scudetto.